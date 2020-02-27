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Kalecinin son dakikada attığı gol turu getirdi

Concacaf Şampiyonlar Ligi'nde Alianza'ya ilk maçı 2-1 kaybeden Tigres rövanş maçında son dakikada kalecisi Nahuel Guzman'ın attığı golle tur atladı.

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Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (Concacaf) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında, Meksika ekibi Tigres, sahasında El Salvador temsilcisi Alianza'yı konuk etti.

Goller yağmur gibi geldi
Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Tigres, 9'uncu dakikada Enner Valencia ve 17'nci dakikada Andre-Pierre Gignac'ın golleriyle maça hızlı başladı. 23'üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Gignac, penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Ancak konuk ekipten PoJuan Carlos Portillo, 33 ve 42'nci dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi.

Tur gitti derken mucize gerçekleşti
Meksika ekibi bu sonuçla turnuvaya veda edecekken, mücadelenin 90+4'üncü dakikasında kaleci Nahuel Guzman sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta Eduardo Vargas'ın yaptığı ortada kafayla topu ağlara gönderen 43 yaşındaki file bekçisi, takımını çeyrek finale taşıdı. Guzman'ın golü sonrası statta büyük coşku yaşandı.

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