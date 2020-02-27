HABER /  GÜNCEL

112'yi arayacaklar dikkat! Artık konum bilgisi ve kişisel veriler tespit edilecek

112 acil çağrı sistemiyle ilgili yeni bir karar alındı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasaya bir madde eklendi. Buna göre, 112 çağrı merkezini arayanların kişisel verileri ve konum bilgisi GSM şirketleri tarafından 112’ye verilecek.

Abone ol

Düzenlemeye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın veya valiliğin talebi üzerine GSM şirketleri abonelerinin telefon ve konum bilgilerini 112 acil çağrı merkezlerine verecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, düzenlemede kişisel veriler olaya maruz kalan kişilerle sınırlı olacak ve bilgiler daha sonra başka amaçla kullanılamayacak. 

Minimuma inecek

Düzenlemenin gerekçesinde, afet ve acil durum hallerinde 112 acil çağrı merkezlerince can ve mal kayıplarını minimuma indirmek, olaya daha etkin müdahale etmek ve gerektiğinde tekrar irtibat kurmak için gelen aramalara ilişkin telefon abone ve konum bilgilerinin temin edilmesinin fayda sağlayacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hindistan'ın başkenti Delhi'de Müslüman katliamı! Ölü sayısı 35’i geçti
Yerli otomobilde yeni gelişme! Tanıtım toplantısı için tarih belli oldu
Dolar/TL'de yüksek irtifa! Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde
Altında sert dalgalanma! Analistlerden kritik değerlendirmeler
Washington Post'tan çarpıcı Türkiye yazısı! Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu
TSK, şehit haberleri sonrası Esad güçlerini vurdu! 114 rejim askeri öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Rıfat Sarıcaoğlu kimdir yaşı kaç sperlerim çalındı iddiası çok vahim
Japonya’da taburcu edilen hastaya ikinci kez coronavirüsü teşhisi konuldu
İşverene verilecek asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu
Fatih Terim'den Belhanda'ya: Seni Galatasaray'da görmek istemiyorum
Koronavirüs Yunanistan'a sıçradı AB'den korkutan açıklama geldi
Burçe Gürsel kimdir Rıfat Sarıcaoğlu'nun spermlerini mi çaldı?
Yorumlar