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Diyanet'ten koronavirüs kararı! Umre ziyaretlerini askıya aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle Umre ziyaretlerini askıya aldığını duyurdu.

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Çin'de başlayarak çok sayıda ülkeye sıçrayan ölümcül koronavirüs kutsal topraklara ziyaretleri de vurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre ziyaretlerini koronavirüs salgını nedeniyle askıya aldı. Umre ziyaretlerinin ne zaman başlayacağına dair bir tarih verilmedi. 

Riyad yönetimi de ziyaretleri askıya aldığını duyurmuştu

Suudi Arabistan, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Diyanet'in kararı da bu yönde oldu. 

Koronavirüs'ün acı bilançosu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Salgında can kaybı ise şu ana kadar 2 bin 700'ü aştı. 

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