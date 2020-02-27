Fenerbahçe taraftarından büyük tepki: Yeter artık başkan

ING Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı derbide Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe’de taraftarlar, kötü gidişat için Başkan Ali Koç'tan çözüm bulmasını istedi.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 80-75’lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti.

Son galibiyet 2011 yılında

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda son olarak sarı-lacivertlileri 4 Haziran 2011'de 72-71’lik skorla devirmişti. Bu müsabakanın ardından Fenerbahçe oynanan 17 karşılaşmadan da parkeden galip ayrılan taraf olmuştu. Bunlardan sadece 1’i Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanırken, diğer 16 maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı.





Koç’tan çözüm bulunması istendi

Sarı-lacivertliler pazar günü de futbolda rakibine yine 3-1 yenilmiş ve 21 yıllık Kadıköy saltanatı yıkılmıştı. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç’tan çözüm bulmasını istedi.







'Yeter artık başkan'

Öte yandan maçın ardından Başkan Ali Koç soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu esnada Ali Koç'a 'yeter artık başkan' diye seslenerek tepkilerini dile getirdi.