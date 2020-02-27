Lewandowski'den Bayern'e kötü haber! Rövanş maçında yok

BAYERN'in kaliteli golcüsü Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde karılaştıkları Chelsea maçında iki gol bir asistlik performansla oynarken, sol dizinden sakatlandı. Yıldız oyuncu rövanş maçında forma giyemeyecek.Abone ol
Bayern Münih'te bu sezonki mükemmel performansıyla göz dolduran Robert Lewandowski’den Alman ekibine kötü haber geldi. Chelsea maçında sol dizinden sakatlanan Polonyalı golcü sahalardan 4 hafta uzak kalacak.
Lewandowski'den takıma tam katkı geliyordu
Bayern Münih’in Chelsea’yi 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1 gol ve 2 asistle yıldızlaşan Robert Lewandowski 1 ay takımını yalnız bırakacak. Chelsea maçının ardından sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki forvet, rövanş maçında saha yerine tribünde kalacak.
33 maçta 39 gol
Bayern Münih, Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu. Bu sezon forma giydiği 33 maçta 39 kez rakip fileleri havalandıran Polonyalı, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında 11 golle Erling Haaland'ın 1 gol önünde zirvede yer alıyordu.