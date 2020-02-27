İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'nin şeffaf ittifak çağrısına yanıt! CHP evet derse...

HDP'nin 'şeffaf ittifak' çağrısına katıldığı canlı yayında yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "CHP evet derse, biz yokuz. Biz, PKK ile mesafesini ayarlayamamış, 'PKK terör örgütüdür diyememiş' HDP'nin olduğu bir ittifak bileşeni değiliz, asla değiliz." dedi.

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Millet İttifakı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın HDP kongresinde yaptığı çağrı ile çatırdamaya başladı. Buldan, CHP'ye sitem ederek yerel seçimdeki gizli ittifakın gerekli olduğunu ama bundan sonraki süreçlerde ittifakın şeffaf olması gerektiğini söylemişti.

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın konuğu olan İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu Buldan'ın sözlerini değerlendirdi. Ağıralioğlu, HDP ile yan yana gelmeyeceklerini söyledi.

"Bizimle HDP'nin aynı pusulada olmasına razı olmadık"

Ağıralioğlu, "İttifakımızın içerisinde, oy pusulasında, bizimle HDP'nin aynı pusulada olmasına razı olmadık. Bu hassasiyet, hani 'HDP'yi şeytanlaştırmak' diye bir şey falan diyorlar... Bizim ki şu; terörle mesafe ayarlayamamaktan dolayı biz Türk siyasetinin burada enfekte olduğunu düşünüyoruz. " dedi.

'Ömrünüzde bir kere siz PKK’ya katil dediniz mi mesela?'

Ağıralioğlu, HDP'ye çağrı yaparak, “Ömrünüzde bir kere siz PKK’ya katil dediniz mi mesela? Bu PKK’dan insan hakları havarisi çıkarma hevesinden kurtulabilirseniz, siyaset hepimize daha rahat bir zeminde konuşulabilme imkanı verecek. Yani siz 'Türkiye partisi' olmak istiyorsanız üstünüzdeki terör perdesinden kurtulun" dedi.

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

Bu siyasi süreç içerisinde, kendi siyasi koordinatlarını terörden ayırmadığı müddetçe, bizim ittifak birleşenleri arasında HDP'nin olması mümkün değildir. Biz böyle bir şeye razı değiliz hiçbir zaman.

Pervin Buldan'ın çağrısı

O şuna bağlı; CHP evet derse biz yokuz. Biz, PKK ile mesafesini ayarlayamamış, "PKK terör örgütüdür diyememiş" HDP'nin olduğu bir ittifak bileşeni değiliz, asla değiliz.