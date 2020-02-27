UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı! Başakşehir son 16 için mücadele verecek

UEFA AVRUPA LİGİ'nde yarın saat 15:00'te son 16 turu heyecanı yaşanacak. Bugün, son 32 turunu tamamlayan maçlar arasında temsilcimiz Başakşehir'in Lisbon ile evinde karşılaşacağı maç da bulunuyor. Temsilcimizin gol yemeden iki gol atması şart.

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Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Başakşehir Lisbon'u elerse son 16 kurasında

Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.