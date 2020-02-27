Motosikletli gençler yolda duran kamyonete çarptı 1 ölü!

MUĞLA'da iki genç motosikletleriyle yolda ilerlerken, gençlerden Süleyman Yıldız yol kenarında duran kamyonete arkadan çarptı. Kaza öyle şiddetliydi ki gençlerden birinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Onur Süleyman Yıldız, hayatını kaybetti. Motosikletli aynı yaştki arkadaşı Yasin Mert Keş de Yıldız'ın savrulan motosikletine çarparak yaralandı.

Kaza, Esenköy Mahallesi Fethiye-Antalya Karayolu'nda, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Onur Süleyman Yıldız'ın kullandığı 48 FA 132 plakalı motosiklet, Süleyman A.'nın yol kenarına park ettiği 43 NF 960 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yıldız'ın savrulan motosikletine arkasından gelen arkadaşı Yasin Mert Keş 48 AAN 284 plakalı motosikletiyle arkadaşının motsikletine çarpıp yaralandı.

Süleyman Yıldız yaşamını yitirdi

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan Keş ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza yerine gelen Yıldız'ın yakınları ve arkadaşları sinir krizi geçirirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.