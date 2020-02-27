Beşiktaş Kadın Futbol Takımı İspanyol devi ile mücadele verecek

VODAFONE PARK'ta, Dünya Kadınlar Günü sebebiyle dişi kartallar, Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. 7 Mart'taki maçın biletleri ücretsiz olarak Vodafone Park gişelerinden alınabilecek.

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Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenecek Vodafone Kupası’nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. 7 Mart’ta Vodafone Park’ta oynanacak maça giriş ücretsiz

olacak ve Passolig gerekmeyecek.

Maçın biletleri, 5 Mart’tan itibaren Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2014-15 sezonunda Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi şampiyonu oldu. Bu şampiyonluğun ardından Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi’ne yükselen takım, 2015-16 sezonunda Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi’nde normal sezonu namağlup lider tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

2016-17 sezonundan itibaren Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan takım, 2018-19 sezonunda bu ligdeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bu şampiyonluğun ardından Hollanda'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etti.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı ve UEFA’nın da desteklediği KFEM (Kız Futbol Eğitim Merkezleri) Projesi’ne 2012 yılının Ekim ayında dahil olmuş ve bu alandaki çalışmalarına başlamıştı.



Kadın Futbolunda taraftar rekoru

Kadın futbolunun önde gelen temsilcilerinden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı’nın geçen yıl İspanya Kadınlar Futbol Ligi’nin 24. haftasında Barcelona’yı konuk ettiği maçta seyirci rekoru kırılmış, karşılaşmayı 60 bin 739 kişi tribünden takip etmişti. Bu taraftar sayısı, kadınlar futbol maçlarında dünya rekoru olarak tarihe geçmişti.