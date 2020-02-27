Sürücülere iyi haber! Benzinde yeni indirim yolda!

2 gün önce gelen 10 kuruşluk indirimin ardından benzine yeni bir indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında 15 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

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Benzine 24 Şubat'ta 16 kuruş zam yapıldıktan sonra, 25 Şubat'ta da 10 kuruş indirime gidilmişti.

Benzinin litre fiyatı bu hafta içinde üçüncü defa değişebilir. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin, indirim için tam sınır değerde bulunuyor ve litre fiyatında 15 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Metreküp fiyatları geriledi

Uluslararası piyasalarda salı günü 540 dolar olan benzinin metreküp fiyatı bugün 513 dolar seviyesine kadar geriledi. Motorin fiyatlarında da bir gerileme söz konusu. Buna göre salı günü 492,75 dolar olan motorinin metreküp fiyatı bugün 474,25 dolar seviyesine düştü.

Beklenen indirimin pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul’da 6.79 TL olan benzinin litre fiyatı 6.64 TL seviyesine düşecek. Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.88 TL olan benzinin litre fiyatı 6.73 TL’ye inecek.

16 kuruş indirim geldi

Benzinin litre fiyatı bu hafta iki defa değişti. Benzin fiyatına ilk olarak pazartesi günü 16 kuruş zam yapıldı. Salı günü ise 10 kuruş indirime gidildi.