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Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı! Diyanet'ten umre duyurusu

Anadolu Ajansı

SUUDİ ARABİSTAN, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı da aldığı son dakika kararını duyurdu.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, ülkedeki uzman sağlık kurumlarının Kovid-19'la ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Geçici olarak askıya alındı

Söz konusu salgının önüne geçilmesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası örgütlerin ve devletlerin sarf ettiği çabaların destekleneceğinin kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." 

Açıklamada ayrıca, virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı ülkelerden Suudi Arabistan'a turistik vizeyle girişlerin ve Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarında ulusal kimlik kartı kullanımının da askıya alındığı belirtildi. 

Diyanet'ten coronavirüs kararı!

Çin'de başlayarak çok sayıda ülkeye sıçrayan ölümcül coronavirüs kutsal topraklara ziyaretleri de vurdu. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Umre ziyaretlerini coronavirüs salgını nedeniyle askıya aldığını duyurdu. (HABERİN DEVAMI - TIKLAYIN)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise şu ana kadar 2 bin 700'ü aştı. 

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