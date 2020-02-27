Yeni bir İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz dönem milyonlarca vatandaşın yapısına çözüm getiren İmar Barışı uygulaması ilgili yeni bir sürecin söz konusu olmadığını söyledi.

Abone ol

Türkiye'de milyonlarca kaçak ve iskansız yapıya çözüm getiren İmar Barışı uygulaması geçtiğimiz yıl sona ermişti. Rekor sayıda başvurunun geldiği uygulamayla vatandaşların problemleri çözülürken yeni bir imar barışı sürecinin başlayıp, başlamayacağı da merak konusu olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Kurum yeni bir sürecin söz konusu olmadığını belirtti.

Yapı kayıt belgesi açıklaması

Bakan Kurum, "Gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Her işte olduğu gibi bu süreci de hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attık. Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil" dedi.