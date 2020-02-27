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İdlib şehidinin eşinden yürek burkan paylaşım kızına hediyeler almış

SURİYE 'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile olan eşinin paylaşımı yürek yaktı. Meğer şehit Elibol doğacak kızı için hediye almış.

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Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehit Elibol, geride hamile bir eş ve bebeği için aldığı hediyeleri bıraktı.

Baba olamadan şehit düşen Elibol'un, kısa bir süre önce 'Zeynep' adını vermeyi düşündüğü kızı için elbiseler aldığı, bunu da eşinin sosyal medyasından paylaştığı görüldü.

Babasının kızımıza hediyeleri

Eşiyle beraber kullandığı sosyal medya hesabından çocuğuna aldığı elbiselerin fotoğrafını paylaşan şehit Elibol’un eşi Özlem Elibol, “Babasının kızımıza hediyeleri” notunu düştü.

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