Adana'da Motosiklet sürücüsü araca çarptı o anlar kameralara yansıdı

ADANA'da motosiklet ile otomobil çarpıştı. İddiaya göre Mustafa E. otomobiliyle ters yöne dönmek isterken, motosikletiyle yolda ilerleyen Sabit şekercioğlu otomobile çarparak ağır yaralandı.

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Adana'da, yol ortasından ters istikamete dönmek isteyen hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü 23 yaşındaki Sabit Şekercioğlu, hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Adana Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa E., 01 DEÖ 81 plakalı hafif ticari aracı ile bulvar üzerinden, ters yola dönmek istedi. Bu sırada hızla gelen Sabit Şekercioğlu'nun yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Şekercioğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Mustafa E. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.