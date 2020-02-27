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Mansur Yavaş'tan olay açıklamalar! Biz sizin paranızı harcıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı programda söyledikleriyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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"Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz." diyen Mansur Yavaş "Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Eğer hukuk yoksa, ekonomi de yoktur" diyen Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"670 milyon TL bütçe fazlası verdik"

- İhaleleri açık yapmaya başladık. ASKİ'nin boru ihalesini 400 bin kişi izledi. İnsanlar verdikleri paranın nasıl harcandığını görmek istiyor. Bu açık ihaleler sayesinde 670 milyon TL bütçe fazlası verdik. Tabii bu paralarla borçları ödüyoruz.

"Biz sizin paranızı harcıyoruz"

- Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına, protokolde oturulmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz. Yaptığımız bütün işlerin parası da sizden çıkıyor.

"Onlar aslında haksızlık yapıyorlar"

- Devlet yönetiminin asla sizin üzerinizde bir şey olmadığını ve sizin Anayasa'da verdiğiniz yetkiyle sizi yönettiklerini bilerek, öyle koca koca arabalarla ve korumalarla gidenlere bakmayın. Onlar aslında haksızlık yapıyorlar.

"Eğer hukuk yoksa, ekonomi de yoktur"

- Hukukun en iyi uygulandığı ülkelerin listesini bir kağıda yazın. Sonra da milli gelirin en yüksek olduğu ülkeleri yazın. İki listeyi karşılaştırdığınızda, yan yana geldiklerini göreceksiniz. Eğer hukuk yoksa, ekonomi de yoktur arkadaşlar.

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