Diyarbakır'daki annelerden ikisi daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. Halise Alptekin ve Mehmet Emin Alkan, ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Mehmet Nur Alkan, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin, Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelen Şahize Altınkaynak ise 6 yıl önce kaçırılan kızı Halise Alptekin için oturma eylemine katılmıştı.

Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldular

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu önceki gün 2 terörist ile birlikte terör örgütü PKK'dan kaçan Halise Alptekin ve Mehmet Emin Alkan, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ailesiyle buluşturuldu

Diyarbakır'a getirilerek, ilk ifadeleri alınan Alptekin ve Alkan, bugün ailesiyle buluşturuldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Mehmet Emin'in annesi Cahide Alkan da yer alırken, duygusal anlar yaşandı.