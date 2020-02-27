HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'daki annelerden ikisi daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. Halise Alptekin ve Mehmet Emin Alkan, ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Abone ol

Mehmet Nur Alkan, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin, Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelen Şahize Altınkaynak ise 6 yıl önce kaçırılan kızı Halise Alptekin için oturma eylemine katılmıştı.

Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldular

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu önceki gün 2 terörist ile birlikte terör örgütü PKK'dan kaçan Halise Alptekin ve Mehmet Emin Alkan, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ailesiyle buluşturuldu

Diyarbakır'a getirilerek, ilk ifadeleri alınan Alptekin ve Alkan, bugün ailesiyle buluşturuldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Mehmet Emin'in annesi Cahide Alkan da yer alırken, duygusal anlar yaşandı. 

11 aile evladına kavuşmuş oldu

178'inci günde 2 ailenin daha evladına kavuşmasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evladına kavuşmuş oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Genelkurmay Başkanından bomba itiraf! 15 bin Türk askerine karşı...
Mansur Yavaş'tan olay açıklamalar! Biz sizin paranızı harcıyoruz
Yeni bir İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum açıkladı
İdlib şehidinin eşinden yürek burkan paylaşım kızına hediyeler almış
Torba Yasa Teklif'i Meclis'te kabul edildi! Büyük değişiklikler var
Trabzonsporlu Novak Galatasaray ile görüşüyor
ÖNCEKİ HABERLER
IKBY'de ölümcül virüs korkusu! Nevroz etkinlikleri askıya alındı
Adana'da Motosiklet sürücüsü araca çarptı o anlar kameralara yansıdı
Necmettin Erbakan ne zaman öldü Erbakan'ın hayatı ve bilinmeyenleri
Kadıköy'de minibüs terörü güzargah dışına çıkıp ters yönde bir kadını ezdi
Ekonomik güven endeksi açıklandı şubat ayında bakın kaç oldu
Kandil mesajı 2020 resimli Regaib Kandili tebrik sözleri
Yorumlar