ABD Genelkurmay Başkanından bomba itiraf! 15 bin Türk askerine karşı...

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Milley, Barış Pınarı Harekatı öncesi sınırda operasyona hazırlanan 15 bin Türk askerine karşı az sayıda bir Amerikan askerinin olduğunu belirterek geri çekilmek zorunda kaldıklarını söyledi.

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda Savunma Bakanlığı bütçesi konulu oturumda Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

Türklere karşı geri çekilmek zorunda kaldık

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, öncelikli görevlerinin Suriye’nin doğu kesimlerinde DEAŞ’la mücadele olduğunu vurgulayarak, “Benim bildiğim kadarıyla, Suriye iç savaşına yeniden müdahil olma ya da Suriye-Türkiye sınırında tekrar asker konuşlandırma yönünde ne bir niyet ne de plan var” dedi.

Hayatlarını bir hiç uğruna gereksiz yere tehlikeye atmış olurduk

ABD’nin Türkiye’nin harekatı öncesinde bölgeden asker çekme kararını savunan Milley, o zamanda sınır ötesi operasyona hazırlanan 15 bin Türk askerine karşı az sayıda bir Amerikan askerinin orada olduğuna dikkati çekerek, “Askerlerimizi saldırı bölgelerinden çekmek dışında pek seçeneğimiz yoktu. Aksi takdirde, hayatlarını bir hiç uğruna gereksiz yere tehlikeye atmış olurduk” ifadesini kullandı.

Milley, DEAŞ’ın sözde hilafetinin ortadan kaldırıldığını ancak terör örgütünün küçük gruplara bölünerek saldırılarını devam ettirdiğini söyledi, “Ancak bir yıl öncesinde olduğu kadar artık tehdit değiller” dedi.