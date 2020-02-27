İran'da koronavirüs korkusu! Cuma namazına gitmeyin çağrısı yapılıyor
Koronavirüs dünyada hızla yayılırken en çok etkilenen ülkeler arasında İran bulunuyor. İran'ın bazı şehirlerinde, bu hafta cuma namazı kılınmamasına karar verildi.
Çin'den dünyaya yayılan ölümcül virüs salgını, İran'da ölümlere neden oluyor. 3 kişinin daha virüsten ölmesiyle sayı 22'ye yükseldi.
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Harekete geçen Tahran yönetimi, önlemlerini artırmaya başladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, şehirlerde karantina uygulamak gibi bir planları olmadığını açıkladı.
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Şii bölgelere, bazı kısıtlamalar getireceklerini duyuran Sağlık Bakanı Said Nemeki ise virüsün görüldüğü bölgelerde cuma namazı kılınmasının iptal edilmesine karar verdiklerini belirtti.
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Sağlık Bakanı Nemeki, okul ve üniversitelerin kapatılmasının bir hafta daha uzatılabileceğini belirtti.
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