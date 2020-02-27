İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan olası İstanbul depremi için önemli açıklama

İSTANBUL'da beklenen olası depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklamalar geldi. Bakan Soylu, "Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz" dedi.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlandığını söyledi. Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk olan Soylu, "Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcadık." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

- Elazığ'daki depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı.

- Şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandı. Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır.

- Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcadık.

İstanbul depremi büyük planı

Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz.

- Burada çok tecrübeler elde ettik. Bu depremin her saniyesinde Elazığ'da yaşarken ben ve arkadaşlarım, bakanlarımız, bakan yardımcılarımızın zihninde hep büyük İstanbul depremi vardı. O toplantıların tamamında trafikte İstanbul'da ne yapmalıyız, herkesin kendine ait yoğu bir tecrübesi oldu.

- Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık.

- Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek.

Bizim muhtar bakan oldu ben de aza oldum

- Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası çalışmalar kapsamında muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk. Hala WhatsApp grubumuz devam ediyor. Bir taraftan muhtarlarla, bir taraftan sivil toplum örgütleri ile yardım götürdük, bir taraftan gönüllüler yardım götürdü. Yardımı da tek alanda dağıtmadık. Kendi koordinasyonumuzda 4-5 ayrı yapı içerisinde bu yardımı dağıtmaya çalıştık.

- Talepler hızla akıyor. Bir muhtarımız var; talepleri yağdırıyor. "Ben mağdurum, şu kadar istiyor" Ben de bir cümle yazdım "Bizim muhtar bakan oldu, ben de aza oldum"

PKK bir kadın örgütüdür

- Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz.

- PKK bir kadın terör örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK'nın tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56.

- PKK teröristiyle mücadeleyi tüm kurumlarımız büyük kararlılıkla sürdürüyor ama terörizmle mücadeleyi anaların cesareti bitirecektir.

Sınır içinde 500 kadar terörist kaldı

- Ocak ayı itibariyle Türkiye sınırları içerisindeki silahlı terörist sayısı 500'ün altında.

- Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesinde.

- Başlattığımız ikna çalışmalarıyla bu yıl 48 terörist örgütten ayrıldı.

- Terör örgütünden ayrılması için ikna ettiğimiz 273 kişi, terör örgütünün bu iklimden ikna edip götürebildiği 130 kişi... Bu, bizim terör örgütünün içerisine duhul etme kabiliyetimizin, terör örgütlerinin ikna kabiliyetinden çok daha üstün, yüksek olduğunu ve doğru bir istikamette gittiğimizin belki de en önemli delilidir.

- (Yabancı terörist savaşçılar) 102 uyruktan 7 bin 918 kişiyi sınır dışı ettik.

21 bin araç çakar kullanıyordu, şu anda 1440 araç çakar kullanıyor

Bekçilere verilen yetkiler

1914'ten itibaren coğrafyamızda bekçilik uygulaması var. 1976 yılı itibariyle Türkiye geneli organizasyona girdi. Bekçi 1996 yılından itibaren Türkiye'de hiçbir bekçi alınmadı. Yıl 2016 Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Bekçi alımına başladık. İller aldı. 2016 sonunda oluyor bu iş. Polislikle bekçilik usta çırak mesleğidir.

Bekçiler kimlik sorar. Bekçiler polisin yardımcısıdır. Polise verilen önleme denetim yapma istihbarat toplama gibi yetkiler bekçilerde yok. Adli görev yetkileri var.

- Vatandaş değil ideolojik gruplar rahatsız. Türkiye'de günde 280 hırsızlık yapılıyordu evden bekçiler göreve başlamadan. Şu anda bu sayı 147'ye düştü ocak ayı sonu itibariyle. Neredeyse yarı yarıya bir rakam.