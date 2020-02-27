Bakan Soylu'dan Abdullah Gül'e Gezi tepkisi ağzımı açtırmasınlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Abdullah Gül'ün Başbakan Erdoğan'ı Gezi eylemlerinde tek başına bıraktığını söyleyerek, "Suçluyorum tabi, tespitlerim var. Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi kuvvet vermedi. Tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar, ağzımı açtırmasınlar." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Soylu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı (solda) ile editörlerin sorularını yanıtladı.

Abdullah Gül'ün geçtiğimiz günlerde yankı uyandıran röpartajı gündemdeydi. Soylu'na Gül'ün "Gezi Parkı ile gurur duyuyorum" açıklaması soruldu.

Gezi olayları masum değil

Gezi olaylarının, başlangıcından itibaren masum olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Soylu, o dönemi bir kez daha anlattı hedefinde Abdullah Gül vardı:

İnsanların kıyafetlerine göre arabadan indirdiler bu ülkenin cumhurbaşkanına küfür ettirdiler

"Anında 'CNN: Can Dündar masum' Yok ya... Nasıl masummuş Can Dündar? Ben Gezi olaylarının tam göbeğindeydim. Sosyal medyada neler oldu? İnsanları durdurdular, insanların kıyafetlerine göre arabadan indirdiler bu ülkenin cumhurbaşkanına küfür ettirdiler.

Tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar

O gün cumhurbaşkanlığı yaptınız görmediniz mi? Tarihi doğru koymak zorundayız. Ben oradaki söze eğer söz söylemezsem, ben bugün varım yarın yokum. Ama tarihi çarpıtmak için ortaya konan cümle varsa ben düzeltirim. Suçluyorum tabi, tespitlerim var. Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi kuvvet vermedi. Tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar, ağzımı açtırmasınlar.

Gül'e "aman bu işleri gerginleştirmeyelim" tepkisi

"Kimse karşılamasın, kimse etmesin aman bu işleri gerginleştirmeyelim, aman demokratik eylem ortaya konuyor söndürmeye çalışalım" Yok öyle bir şey.

Onu yapamadıkları için 17-25'i yaptılar

O tarihte beraber yaşadığımız arkadaşlar, sayın cumhurbaşkanımızı mazlum biçimde indirmeye çalıştılar, ondan sonra istedikleri gibi eylemleri yöneteceklerdi. Dolmabahçe'yi basacaklar, koltuğa oturup puro içecekler. Sonra hükümeti alaşağı edecekler, onu yapamadıkları için 17-25'i yaptılar. FETÖ'nün gizli ilk hamlelerinden biri. Eğer buna ait koruyucu bir çerçeve ortaya koyarsa, ben tarihin düzeltilmesi için doğruyu söylerim. Böyle bir şey söz konusu değil.

Gezi olmasaydı 15 bin dolar seviyesindeydi

Türkiye'ye zaman kaybettirdiler, biz bugün 15 bin dolar seviyesindeydi ya. Beni bu konularda fazla konuşturmayın. Masumlaştırma; Gezi'nin başlangıcı dahi aynıdır. Bir masumiyet eylemi olarak nitelendirmek; ben İçişleri Bakanı'yım hangi eylemin masumiyet eylemi olup olmadığını değerlendirme fırsatına sahip olabiliyoruz."