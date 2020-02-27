Hezimet sonrası Ersun Yanal'a inanç kalmadı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmanlara çıkmaya devam ediyor ancak son demlerini yaşayan tecrübeli hocaya inanan kalmadı.

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Galatasaray’ın derbi galibiyeti Kadıköy’deki gelenekten fazlasını yıkmış görünüyor. Pazar akşamı yaşanan şoktan sonra Fenerbahçe’de teknik heyetle futbolcular arasında bağlantı kesildi.

Türkiye Gazetesi'nde ye alan habere göre; Teknik direktör Ersun Yanal, istifa iddialarına rağmen Samandıra’da mesaiye devam ediyor, ancak oyuncuların hocaya inancı ve güveni tükenmiş durumda.

Herkesin yüzünden düşen bin parça

Sesin az, tansiyonun yüksek olduğu Samandıra’da herkesin yüzünden düşen bin parça. Yanal, sezon başından beri tercih ettiği oyuncularla yakından ilgilenerek takımı Antalya maçına hazırlamaya çalışırken bugüne kadar beklentilerine cevap veremeyen yedeklerin yüzüne dahi bakmıyor. Yanal’ın bu tavırlarına karşılık oyuncuların kendi aralarında hocaya yönelik eleştirileri artırdığı belirtiliyor.

Sorumlu Yanal

Şampiyonluk umudunu kaybeden sarı-lacivertli futbolcular geldikleri noktanın sorumlusu olarak Ersun Yanal ve ekibini görüyor. Yanal'ın ilk on bir tercihleri, taktik anlayışı ve oyuna müdahaleleri daha yüksek tartışılırken forma adaleti de eleştiri konusu. Takımın Yanal’a karşı en tepkili olduğu nokta ise yedek oyuncularla ilgili medyaya haber aktarılması.

Futbolcular rahatsız

Futbolcular, işler sıkıntıya girmeye başladığında suçlu ilan edildiklerini düşündüğü için rahatsız. Ersun Yanal, bazı oyuncularla iletişimi tamamen keserken hocanın konuştuğu oyuncuların da yüzü gülmüyor. Yanal ve bazı yöneticilerle yaşadığı gerginlik sonrası Emre Belözoğlu’nun bir adım geriye attığı süreçte takımı kimin nasıl toparlayacağı merak ediliyor.

Falette 11'de başlayacak

Stoperde saç baş yolduran hatalarıyla takımı yakan Jailson’a Antalya maçında yerini Falette’ye bırakacak. Ersun Yanal, savunma göbeğini Serdar Aziz-Falette ikilisine teslim etme kararı aldı. Ancak, Jailson orta alana geçerek ilk on birdeki yerini koruyabilir. Falette ise her bakımdan hazır olduğunu belirterek göreve hazır olduğunu söyledi.