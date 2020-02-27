HABER /  FENERBAHÇE

Hezimet sonrası Ersun Yanal'a inanç kalmadı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmanlara çıkmaya devam ediyor ancak son demlerini yaşayan tecrübeli hocaya inanan kalmadı.

Abone ol

Galatasaray’ın derbi galibiyeti Kadıköy’deki gelenekten fazlasını yıkmış görünüyor. Pazar akşamı yaşanan şoktan sonra Fenerbahçe’de teknik heyetle futbolcular arasında bağlantı kesildi.

Türkiye Gazetesi'nde ye alan habere göre; Teknik direktör Ersun Yanal, istifa iddialarına rağmen Samandıra’da mesaiye devam ediyor, ancak oyuncuların hocaya inancı ve güveni tükenmiş durumda.

Herkesin yüzünden düşen bin parça
Sesin az, tansiyonun yüksek olduğu Samandıra’da herkesin yüzünden düşen bin parça. Yanal, sezon başından beri tercih ettiği oyuncularla yakından ilgilenerek takımı Antalya maçına hazırlamaya çalışırken bugüne kadar beklentilerine cevap veremeyen yedeklerin yüzüne dahi bakmıyor. Yanal’ın bu tavırlarına karşılık oyuncuların kendi aralarında hocaya yönelik eleştirileri artırdığı belirtiliyor.

Sorumlu Yanal
Şampiyonluk umudunu kaybeden sarı-lacivertli futbolcular geldikleri noktanın sorumlusu olarak Ersun Yanal ve ekibini görüyor. Yanal'ın ilk on bir tercihleri, taktik anlayışı ve oyuna müdahaleleri daha yüksek tartışılırken forma adaleti de eleştiri konusu. Takımın Yanal’a karşı en tepkili olduğu nokta ise yedek oyuncularla ilgili medyaya haber aktarılması.

Futbolcular rahatsız
Futbolcular, işler sıkıntıya girmeye başladığında suçlu ilan edildiklerini düşündüğü için rahatsız. Ersun Yanal, bazı oyuncularla iletişimi tamamen keserken hocanın konuştuğu oyuncuların da yüzü gülmüyor. Yanal ve bazı yöneticilerle yaşadığı gerginlik sonrası Emre Belözoğlu’nun bir adım geriye attığı süreçte takımı kimin nasıl toparlayacağı merak ediliyor.

Falette 11'de başlayacak
Stoperde saç baş yolduran hatalarıyla takımı yakan Jailson’a Antalya maçında yerini Falette’ye bırakacak. Ersun Yanal, savunma göbeğini Serdar Aziz-Falette ikilisine teslim etme kararı aldı. Ancak, Jailson orta alana geçerek ilk on birdeki yerini koruyabilir. Falette ise her bakımdan hazır olduğunu belirterek göreve hazır olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'nin şeffaf ittifak çağrısına yanıt! CHP evet derse...
Bakan Soylu'dan Abdullah Gül'e Gezi tepkisi ağzımı açtırmasınlar
ABD Genelkurmay Başkanından bomba itiraf! 15 bin Türk askerine karşı...
Mansur Yavaş'tan olay açıklamalar! Biz sizin paranızı harcıyoruz
Yeni bir İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum açıkladı
İdlib şehidinin eşinden yürek burkan paylaşım kızına hediyeler almış
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'daki annelerden ikisi daha evladına kavuştu
IKBY'de ölümcül virüs korkusu! Nevroz etkinlikleri askıya alındı
Adana'da Motosiklet sürücüsü araca çarptı o anlar kameralara yansıdı
Necmettin Erbakan ne zaman öldü Erbakan'ın hayatı ve bilinmeyenleri
Kadıköy'de minibüs terörü güzargah dışına çıkıp ters yönde bir kadını ezdi
Burçe Gürsel kimdir Rıfat Sarıcaoğlu'nun spermlerini mi çaldı?
Yorumlar 1 yorum