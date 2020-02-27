Ceren Damar'ın katilinin avukatı Vahit Bıçak'a şok! Bakan Soylu kararı açıkladı

2 Ocak 2019'da akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında sarf ettiği skandal cümleler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gündemindeydi. Soylu, ". Bugün itibariyle Polis Akedemisi bu ilişki kesiliyor" dedi.

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Bakan Soylu, akademisyen Ceren Damar'a iftira atan avukat Vahit Bıçak'ın, Polis Akedemisi ile ilişiğinin bugün kesileceğini açıkladı.

Vahit Bıçak, Ceren Damar'a iftira atmış, sanık Hasan İsmali Hikmet'le birlikte yaşamak istediğini iddia etmişti. Bıçak'ın sözleri büyük tepki çekmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Tepki çeken savunma

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti.

Soruşturma başlatıldı

Dava sonrası Ankara Barosu, Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olduğu yayında ''Polis Akademisi'ndeki öğretim üyesi Profesör Vahit Bıçak, Ceren Damar'ın sanığının avukatı. Bu konuda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme çerçevesinde, Polis Akademisi ile ilişiğinin kesilmesiyle ilgili onay benim önümde. Bugün itibariyle bu ilişki kesiliyor, bir süreci vardı onu bekledik. Onay bizim önümüzde ve kesilecek'' dedi.