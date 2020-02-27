İdlib şehidi Soner Enes Baykuş Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Baba ocağında helallik alındı

Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Malik Ejder Türbesi yanındaki mahalle mezarlığına getirildi. Burada törene katılanlar, şehidin babası Ali ve annesi Zeynep ile eşi Ayşe Baykuş'a taziyelerini bildirdi.