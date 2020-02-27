İdlib şehidi Soner Enes Baykuş Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Türkiye idlib şehitlerini uğurluyor. Suriye rejiminin hava saldırısında şehit düşen 2 askerimiz gözyaşları arasında memleketlerinde defnediliyor. Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu Kahramanmaraş Havalimanı'ndan alınarak konvoy halinde merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.
Baba ocağında helallik alındı
Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Malik Ejder Türbesi yanındaki mahalle mezarlığına getirildi. Burada törene katılanlar, şehidin babası Ali ve annesi Zeynep ile eşi Ayşe Baykuş'a taziyelerini bildirdi.
Hakkım helal olsun sana
Şehidin tabutuna sarılan anne Zeynep Baykuş, "Şehidim, oğlum. Güle güle git canım oğlum. Hakkım helal olsun sana. Yiğidim. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek ağıt yaktı.
Şehidin ağabeyi Onur Baykuş da kardeşinin tabutuna dokunup, "Kalk kurban olduğum kardeşim, kalk da bak sana neler yapmış arkadaşların, devrelerin. Kalk kardeşim" dedi.