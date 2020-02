Comolli'den şok sözler: Başkan transferi kendi yapıyordu

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile yolları ayrılan Damien Comolli, ''Ligdeki en iyi oyuncular Fenerbahçe'deydi ancak bazı şeyler ters gidiyordu. Beni istifa kararına iten de bu oldu. Başkan transferleri kendi yapıyordu. '' diyerek ayrılık sürecini anlattı.

Şampiyonluk yarışından uzaklaşan önünde tek hedefi olan kupaya odaklanan Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ederken geçtiğimiz aylarda görevinden istifa eden sportif direktör Damien Comolli, The Athletic yazarlarından David Ornstein'in podcast programında ayrılık süreciyle ilgili konuştu.

''Bu durum rahatsız etti''

''Fenerbahçe'de geçirdiğim 18-19 aylık süreci birkaç cümlede özetlemek çok zor. Kulüpte çok negatif bir hava vardı.'' diyen Comolli şu ifadeleri kullandı; ''Bu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım. Başkan, benim ve hocanın bilgisi olmadan transferler yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum. Sonuçta kendisi kulübün başkanı ve ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ancak bu durum beni rahatsız etti.

''Gitmeme izin verdiler''

Önümde iki seçenek vardı. Ya kalıp neler olacağına bakacaktım ya da istifa edecektim. Daha önce de istifa etmek istedim ancak yönetim bunu kabul etmedi. Ancak artık dayanamıyordum. Tünelin ucundaki ışığı göremiyordum. Daha önce hayatımda yapmadığım bir şey yaptım ve tweet attım. Bu açıklamadan sonra gitmeme izin verdiler.

''Ayew ve Islam Slimani iyi oynuyorlar''

Geçen sene, İngiltere'de tanınan Andre Ayew ve Islam Slimani gibi oyuncuları takıma katmıştık. Bunlar iyi oyunculardı, bunu o zaman da söylemiştim. Fakat Fenerbahçe'deki istatistikleri istenilen seviyede değildi. Bu sezon ise Ayew, Swansea City'de; Islam Slimani ise Monaco'da gayet iyi istatistikler yakaladılar ve iyi oynuyorlar.

''Beni istifa kararına iten de bu oldu''

Finansal olumsuzluklara rağmen iyi bir yaz transfer dönemi geçirdik. Bence Fenerbahçe ligdeki en iyi kadroya sahipti. Ligdeki en iyi oyuncular Fenerbahçe'deydi. Ancak bazı şeyler ters gidiyordu. Beni istifa kararına iten de bu oldu.

''Vedat premier Lig'de her takımda oynar''

Vedat Muriç'te Premier Lig oyuncusu olacak her özellik var. Onun gelişimi ve ilerleyişi gerçekten dikkat çekici. Ben onu her zaman Olivier Giroud'yla kıyaslıyorum. Muriç belki Manchester City ve Liverpool seviyeleri için hazır değil ama Premier Lig'in geri kalan takımlarının hepsinde forma giyebilir. Çok profesyonel, çok çalışkan ve İngilizce'yi akıcı konuşuyor. Uygun bir oyuncu."