Sharapova'nın başarıları doping etkisi yaratıyordu kendisi kullanınca kariyeri çöktü
RUSYALI başarılı tenisçi Maria Sharapova, kazandığı başarılarla ve sportif anlamda yaptığı hatalarla yıllarca hatırlanacak gibi gözüküyor.
Maria Sharapova, tenis sevenler tarafından yıllarca hatırlanacak bir isim olmasıyla beraber, aldığı zaferler sonrasında nasıl başarı zehirlenmesi yaşadığı da aynı şekilde unutulmayacak gibi gözüküyor. Turnuva sonrası yaptığı açıklamada doping kullandığını duyuran Rus tenisçi, kariyerine bu büyük hatayı bir çöküş sebebi olarak adeta kazıdı. İşte hikayenin detayları..
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Eski dünya 1 numarası Sharapova'nın emeklilik açıklaması tüm dünyayı şoka uğrattı.
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32 yaşındaki Maria Sharapova, sürpriz bir açıklama ile tenis kariyerini sonlandırdığını söyledi.
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Bir dönemin en popüler tenisçilerinden olan Rus raket çalkantılı bir hayat yaşarken çöküş hikayesi 4 yıl önce başlamıştı.
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