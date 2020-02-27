Sharapova'nın başarıları doping etkisi yaratıyordu kendisi kullanınca kariyeri çöktü

Maria Sharapova, tenis sevenler tarafından yıllarca hatırlanacak bir isim olmasıyla beraber, aldığı zaferler sonrasında nasıl başarı zehirlenmesi yaşadığı da aynı şekilde unutulmayacak gibi gözüküyor. Turnuva sonrası yaptığı açıklamada doping kullandığını duyuran Rus tenisçi, kariyerine bu büyük hatayı bir çöküş sebebi olarak adeta kazıdı. İşte hikayenin detayları..