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THY Başkanı İlker Aycı: Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabilir

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, havacılıkta coronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 250 uçağın dezenfekte edildiğini söyleyen Aycı, Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabileceğini duyurdu.

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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Coronavirüs önlemlerine ilişkin son durumu aktaran Aycı, özetle şunları söyledi;

Nahçıvan uçuşları durduruldu

"Aslolan vatandaşlarımız getirirken dikkatle ve hassasiyetle taşımalarını yapmaktır. Dünyada risk gurubu nerelerde artıyorsa tedbirleri alıyoruz. Nahçivan uçuşları durduruldu, Seul seferleri azaltıldı. İran'ı çok sıkı takip ediyoruz. 

Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabilir

Uçaklarımızda gerekli dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Suudi Arabistan'a sınırlı uçuş söz konusu. 12 riskli ülke var; bunlarla ilgili uçaklardaki dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Suudi Arabistan'a umre uçuşları kapatıldı.

Bilet değişimlerini, iadelerini son derece kolaylaştırdık. Bilet değiştirmede tüm yolcularımız her yerden bu hizmetleri alabilir.

250'den fazla uçak dezenfekte edildi

Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabilir. 250'den fazla uçağımızı hızlı şekilde dezenfekte ettik. Yolcularımız güvenle uçuş yapabilirler. Tedbirleri önemsiyoruz.

Yolcularımız açıklamalarımızı düzenli olarak takip etsinler. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Sağlık Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz süreci hassasiyetle yönetiyorlar."

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