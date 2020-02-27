Sirke nazardan korur mu sirkeyi nasıl kullanmak lazım?

Son günlerde birçok vatandaş sirke nazara karşı koruyor mu, dinimizde nazara karşı korunmada sirkenin etkisi var mı araştırması yapıyor. Peki softamızdan temizliğe kadar birçok alanda kullanılan sirke nazardan korur mu?

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Sirkeyle yıkanılır mı, sirke büyü ve nazara karşı korur mu soruları yeniden araştırılmaya başladı. Peki dinimizde sirke nazara karşı koruyucu bir madde midir? Hz. Muhammed sirke hakkında neler söylemiş?

HZ. MUHAMMED'İN SİRKE HAKKI SÖYLEDİKLERİ: Sirkeyle Yıkanmak; Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin "Sirke ne güzel katıktır. Allah'u Teâlâ sirkeye bereket versin, o, benden önceki Peygamberlerin de katığı idi. Sirke varsa, başka katığa ihtiyaç olmaz." (İ.Mace) buyurduğu sirke birçok konuda hayatımızda yer alır.

Hadis-i Şerifde de buyrulduğu üzere sirke sağlık konusunda faydalı olduğu gibi temizliktede kullanılır. Ev temizliği olmakla birlikte beden temizliğinde de sirkenin faydaları vardır.

BANYO SUYUNA KONUR MU: Banyo yaptıktan sonra durulanırken suya az bir miktar katılacak olan sirkeyle durulanmanın bilinen çok faydası görülmüştür.

SİRKEYLE YIKANMANIN FAYDALARI: İçerdiği vitamin ve minerallerden dolayı sirke cilt bakımında etkilidir. Kepek ve egzama gibi bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı etkisi vardır. Saç bakımında olumlu etkileri bilinmektedir. Bebekleri de yıkarken sirke karıştırılmış suyla yıkamanın faydası görülmüştür.

SİRKEYLE YIKANMANIN MANEVİ ETKİLERİ NELERDİR: Yapılan bazı geçici büyüleri çözmede okunmuş sirkeyle yıkanmanın faydalarından bahsedilir ve işe yaradığı söylenir. Yine sirkeyle yıkanmanın yapılabilecek bu tarz büyü ve nazardan korunmada işe yaradığı yazılar bulunmaktadır.

CİNLERE KARŞI SİRKE KOKUSU: Kesin bilinmemekle birlikte cinlerin sirke kokusunu sevmediği ve büyülerin de kötü cinler vasıtasıyla yapıldığı düşünülürse, sirkenin korunma veya büyü çözmede bu şekilde işe yaradığı mantığı yürütülebilir.

SİRKE NAZARA İYİ GELİR Mİ: Ancak unutulmamalıdır ki nazar ve büyü gibi olaylardan, yerin ve göğün ve arasındaki herşeyin tek sahibi ve hükümdarı olan Allah'u Teâlâ Hazretlerine sığınıp, korunmayı ve yardımı sadece O'ndan (C.C.) dilemeli ve beklemeliyiz.

HZ MUHAMMED SİRKE İLE YIKANMIŞ MIYDI: Rasûlullâh Efendimiz (S.A.V.) kendisine yapılan büyüyü sirkeyle yıkanarak değil, Muavvizeteyn (Felak ve Nas Sureleri) okuyarak geçirmiştir. Bir kişi olumsuz bir durum ile karşı karşıya kaldıysa, sığınacağı ve yardım isteyeceği merci Allah Azze ve Celle Hazretleri olmalıdır.

Peki yüzyıllardır şifa niyetine de kullanılan sirkenin sağlığa yararlar nedir, sirke nelere iyi gelir? Gelin birlikte inceleyelim...

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR:

*Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı adeta bir koruma kalkanı oluşturur.

*Antioksidan özelliği vardır.

*Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri ve mikropları yok eder.

*Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

*Enerji verir, insan vücudunu dinç tutar.

*Menopoz döneminde olan kadınlar için oldukça faydalıdır.

*Kolesterolü kontrol eder ve kolesterolün düşürülmesini sağlar.

*Gut hastalığına iyi gelir.

*Reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

*Orta derece yanık tedavisinde kullanılır.

*Düzenli kilo verilmesini sağlar. Bu durumun gerçekleşebilmesi için düzenli olarak bal ile sirkeli suyu karıştırıp içmek gereklidir.

Sirkeyle yıkanmak büyüyü bozup nazara karşı işe yarıyor mu?