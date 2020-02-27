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Ömer Çelik'ten kritik toplantı sonrası İdlib açıklaması! Hazırlıklar tamamlandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, İdlib konusunda "Hazırlıklarımız tamam. Süre dolduğunda TSK görevini yerine getirecektir. ' dedi.

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Ak Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; 

3-4-5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam kampımızı yapacağız. İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler, terörle mücadelemizin, milli güvenliğimiz için yaptığımız bu operasyonun ne kadar gerekli olduğunu her olayda bir kere daha gösteriyor. 

İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır. 30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi. Bu terör devletçiği darmadağın edilmiştir. 

'Süre dolunca TSK üzerine düşeni yapacak'

Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Rejimin kendi hattına çekilme süresi dolduğunda TSK üstüne düşen vazifeyi yerine getirecektir. 

Rejimin, oldubittiyle orada bir durum ortaya çıkarıp, sonrasında 'Buradan geri çekilmem, bu benim güvenliğim için gereklidir' demesi Türkiye açısından kabul edilecek bir durum değildir. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir, Soçi mutabakatına aykırıdır. Kuşkusuz harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır.

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