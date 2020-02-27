Konya'da tırlar kafa kafaya çarpıştı İranlı sürücü hayatını kaybetti

KONYA'da iki tır çarpıştı, İran uyruklu tır sürücüsü Hadı Bagheri hayatını kaybetti. İddiaya göre 25 yaşındaki Aşır Kurnaz'ın kullandığı tır kontrolden çıkarak karşı şeritteki tırla çarpıştı. Kazadan yaralı kurtulan Aşır Kurnaz olayla ilgili gözaltına alındı.

Abone ol

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden İran uyruklu 48 yaşındaki Hadı Bagheri yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Akşehir- Konya yolunun Karahüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 25 yaşındaki Aşır Kurnaz yönetimindeki 42 J 9497 plakalı Tır, kontrolden çıkıp, karşı şeritten gelen Hadı Bagheri'nin kullandığı 24 B 303-10 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Bagheri, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer sürücü Aşır Kurnaz kazadan yara almadan kurtuldu. İranlı Hadı Bagheri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aşır Kurnaz ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.