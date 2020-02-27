Fransa'dan tarihi itiraf! Tam bir fiyasko

Fransa, insanız hava araçlarında (İHA) geride kaldığını ve stratejik bağımsızlığını kaybettiğini itiraf etti. Fransız La Tribune gazetesi, konuyla ilgili yaptığı haberde olayı "İnanılmaz bir fiyaskonun hikayesi" olarak nitelendirdi.

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Fransa'da Sayıştay'ın 2020 yıllık raporunda incelenen temalardan biri olan ve askeri hava araçlarının dönüşümünün ele alındığı bölümde, Fransa'nın insansız hava araçlarında (İHA) geride kaldığı ve stratejik bağımsızlığını kaybettiği dile getirildi. Fransız La Tribune gazetesi, konuyla ilgili yaptığı bir haberde Sayıştay’ın 2020 raporunu "İnanılmaz bir fiyaskonun hikayesi" olarak değerlendirdi.

Gazete yazısında, "İnanılmaz bir fiyaskonun hikâyesi. Bu fiyasko uzun zamandır bilinmektedir. Çok sayıda meclis raporu ve basın makalesine konu olmuştur. İnkâr edilemez bir şekilde, Fransa askeri hava araçlarının dönüşünü kaçırdı." ifadelerine yer verildi.

İnsansız hava araçlarının silahlı kuvvetlerin çoğunda artış gösterirken, silah endüstrisinin güçlülüğüne rağmen, Fransa'nın uzun vadede tutarlı bir stratejik vizyon olmadan yürütülen geçici projeler nedeniyle yavaşladığının bildirildiği Sayıştay raporunda, "Bugün bile, satın alma politikasının hızlanmasına rağmen, Fransız askeri uçak filosu, İngiltere gibi diğer ülkelerinkine kıyasla sınırlı kalıyor ve belirli segmentlerde yaşlanma yaşıyor." denildi.

Büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı

La Tribun, "Fransa, MALE (Orta İrtifa, Uzun Dayanıklılık) İHA segmentinde başarısız bir başlangıçtan sonra EuroMale, Gelişmiş İHA, Talarion, Telemos ve son olarak, Voltigeur projelerine girişti ve bu projeler Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Amerikan İHA'sı Reaper satın alınmasına neden olan büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı" ifadelerine yer verdi.

Ancak Amerikan ekipmanı satın almak için verilen bu karar, özellikle Fransa'nın stratejik ve endüstriyel özerkliği ilkesi ile çakıştı. Özellikle, Fransa'ya teslim edilen ilk iki sistem Amerikan Hava Kuvvetleri için üretilen bir versiyon olduğundan, ABD tarafından özel güvenlik kriterleri ve kullanım kısıtlamalarına zorunlu tutulmuştur.

Bu yüzden İHA'lara önemli kısıtlamalar getirildiğini belirten Sayıştay raporunda, "Sahra Bölgesi şeridinin dışına yerleştirme Amerikalılar tarafından izne tabidir; bakım sadece Amerikalı üretici tarafından gerçekleştirilir; eğitim Amerikan eğitim sistemine tabiidir." denildi.