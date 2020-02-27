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İddianame kabul edildi İşte Yeşim Meltem Şişli için istenen ceza

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi. 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 27 Ocak’ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, 31 Ocak’ta savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunmuştu.

19 kadın şikayetçi oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, sanık Yeşim Meltem Şişli’nin 19 Ağustos 2019’da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda müştekileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edilmişti.Şikayet üzerine Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şişli, “Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım” diyerek suçlamaları reddetmişti.

Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddialar

İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik 'Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız' dediği iddia ediliyor.

3 yıldan 9 yıla kadar hapsi isteniyor

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, sanık Yeşim Meltem Şişli hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.Yeşim Meltem Şişli’nin “şüpheli” sıfatıyla; 19 kadının “müşteki”, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ise “katılan” sıfatıyla yer aldığı iddianameyi, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti. Sanık ve müştekilere davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 17 Haziran’da yapılmasına hükmetti.

Görevi kötüye kullanmak suçundan dosyası ayrıldı

Öte yandan Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Genel Müdürü Erkan Duyar hakkında “Görevi kötüye kullanmak” suçundan dosyası ayrılmış ve valilikten soruşturma izni talep edilmişti.

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