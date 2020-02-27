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Denizli'de iki otomobil süratle çarpıştı o anlar kameralara anbean yansıdı

DENİZLİ'de iki otomobil çarpıştı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı. Bilanço da bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Denizli'de otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi. 

Yusuf Hilmi Bal'ın kullandığı 20 T 0434 plakalı taksi, 23 Şubat Pazar günü İncilipınar Mahallesi İncilipınar Caddesi'nde, kavşakta Emre Aydın yönetimindeki 20 ZF 713 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 26 yaşındaki Osman Türemiş yaşamını yitirdi. Taksi şoförü Hilmi Bal ile otomobil sürücü Emre Aydın ve otomobildeki Hatice Gün Evran yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Osman Türemiş'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Süratle çarpışıp savruldular

Öte yandan kazanın, olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülere, otomobil ile taksinin kavşakta süratle çarpışıp, yol kenarındaki elektrik direğine savrulma anları yakalanıyor.

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