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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan açıklama! Erken seçime hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa'dan gelen heyetle bir araya geldi. Erken seçim ihtimaline karşı CHP’nin stratejisin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, seçime hazır olduklarını belirtti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti TBMM’de kabul etmişti...CHP Lideri'nin, AP heyeti ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu...

CHP'ye AB ilişkileri soruldu

AP heyeti görüşmede, CHP’nin gündemdeki gelişmelere nasıl baktığını öğrenmeye çalıştı. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu’na, ilk olarak Türkiye-AB ilişkilerini nasıl değerlendirdiği soruldu.

Türkiye AB'den uzaklaştı

Kılıçdaroğlu'nun, “Biz her zaman Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecini destekledik. Ancak üzülerek söylüyorum Türkiye bu hedeften uzaklaştı.” yanıtını verdiği belirtildi.

Erken seçime hazırız

İktidarın AB politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu’nun, “yeniden AB yoluna girilmesi gerektiğini” dile getirdiği kaydedildi. Erken seçim ihtimaline karşı CHP’nin stratejisin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, seçime hazır olduklarını belirterek, “AB değerlerine sadık olarak, geniş bir demokrasi platformunu kurmak istiyoruz. Bizimle aynı değerleri savunan siyasi partiler var. Yani şu anda Türkiye’de iki ayrı kutup var. Demokrasiden yana olanlar ve otoriter rejimi savunanlar... Ama bu yarıştan demokrasiyi savunanlar galip çıkacak” ifadelerini kullandı.

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