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Dolar/TL Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde! 6.17'nin üstünü gördü

27 Şubat Perşembe gününe 6.15 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru öğlen saatlerinde 6.17'nin üstünü gördü.

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Dolar/TL Koronavirüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişelerle hafta başında yaşadığı sert yükseliş sonrası Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

ABD hisselerinin dün yüzde 3’e ulaşan sert kayıpları ile birlikte kuru yukarı yönlü baskılayacak küresel riskten kaçış kuvvetli.

Jeopolitik ve küresel gelişmeler takipe ediliyor

Hafta başında havacılık sektöründe yüzde 6’ya bankacılıkta yüzde 4’e yaklaşan, dolar/TL’de ise 6.16’nın üzerinin test edilmesiyle sonuçlanan sert satışların ardından piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve küresel gelişmeleri takip ediliyor.

Dalgalı ancak yatay seyir izliyor

Pazartesi günü yaşanan kuvvetli satış baskısı ardından piyasalar iki günde dalgalı ancak daha yatay bir seyir izliyor.

Çeyrek altın 529 lira seviyelerinde. Gram altın 327 lira, Cumhuriyet altını ise 2.181 lira seviyelerinde yer alıyor.

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