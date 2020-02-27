İstanbul Barosu’ndan Atakan Kayalar için suç duyurusu

Okuduğunu söylediği kitaplarla Türkiye’nin gündemine oturan Atakan Kayalar hakkında sosyal medya üzerinden iğrenç ifadeler kullanan Erkan Naldemirci hakkında İstanbul Barosu suç duyuru yaptı.

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Şikayet dilekçesinde Erkan Naldemirci'nin Facebook üzerinden yapmış olduğu paylaşımların “Çocuk istismarını teşvik edici” ifadeler olduğu vurgulandı.

Cezalandırılması istendi

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Fırat Çiçek tarafından, İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde Erkan Naldemirci'nin “Tehdit”, “Suçu övme” ve “Hakaret” suçlarından cezalandırılması istenildi.

Gözaltına alındı

Atakan ile ilgili çirkin ifadeler kullanan Naldemirci hakkında Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı. Naldemirci, dün gözaltına alınmış ve Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilmişti. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Naldemirci, suçlamaları kabul etmişti. Söz konusu kişi haftanın 4 günü imza vermesi şartıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İşinden kovuldu

Özyeğin Üniversitesi de skandal ifadelerin ardından Naldemirci’nin işine son verildiğini duyurmuştu.