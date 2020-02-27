'Karım hamile' demedi darp etti mahkemeden hapis cezasını yedi

BURSA'da eşi hamile olduğu halde acımadan darp eden cani koca, eşinin şikayetçi olmasıyla mahkemelik oldu. Zeynep Aşkın bugün duruşmaya katılırken, sanık koca mahkeme salonuna gelmedi. Emrah Aşkın, mahkeme heyeti tarafından 8 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Bursa'da 27 yaşındaki eşi Zeynep Aşkın’ı ,darp ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 32 yaşındaki Emrah Aşkın, 8 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. 6 aylık hamile Zeynep Aşkın, “Az bir ceza çıktı ama adalet tecelli etti" diye konuştu.

Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde oturan bir çocuk annesi Zeynep Aşkın, 2 ay önce eşi Emrah Aşkın tarafından gördüğü şiddet nedeniyle şikayetçi oldu. Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün 'yaralama ve darp' suçundan görülen davanın duruşmasında ikinci çocuğuna 6 aylık hamile olan Zeynep Aşkın ile avukatları hazır bulunurken, sanık Emrah Aşkın duruşmaya gelmedi.

Duruşmada konuşan Zeynep Aşkın, 3,5 yıldır evli olduğu eşi tarafından 5 defa darp edildiğini söyledikten sonra, "İlk şiddet olayını kına gecesinde yaşadım. İki ay önce de beni darp etti. Şiddete meyilli. Daha önce de benzer şekilde hakkında ceza verilmişti. Beni 4 aylık hamileyken oğlumun önünde darp etti. Hamileyken karnıma ve belime vurdu. Yaptıklarının karşılığını almasını istiyorum" cümlelerini kullandı.

Hakimden, koca Emrah Aşkın'a 8 ay 3 gün hapis

Mahkeme hakimi sanık koca Emrah Aşkın’a 8 ay 3 gün hapis cezası verdi. Sanık, cezayı yargıtayın onaması halinde cezaevine girecek.

"Az ceza çıktı ama adalet tecelli etti"

Zeynep Aşkın, mahkeme kararı ile ilgili olarak, "Az bir ceza çıktı ama yüce adalet tecelli etti" dedi. Duruşma sonrası adliye önünde toplanan Bursa'daki bazı kadın platformları ise Zeynep Aşkın'a destek verdi. Öte yandan çiftin boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.