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Kaşıbeyaz konkordatodan çıktı!

2018 yılının eylül ayında maddi sıkıntılar sebebiyle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat eden Kaşıbeyaz bugün verilen mahkeme kararı ile  konkordatodan çıktı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz: “Tüm bu süreç boyunca 7 şubede, yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlamaya devam ettik. Kaliteden ödün vermeden misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verdik. Baklava imalathanemizi, yeniden üretim yapmak üzere açtık” diyor.

Kaşıbeyaz'ın biri Ankara'da dördü İstanbul'da toplam 5 restoranı bulunuyor.

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