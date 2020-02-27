Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul' sözlerine İmamoğlu'ndan yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kanal İstanbul aynı zamanda kentsel dönüşümdür" açıklamasına yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir kentsel dönüşüm değildir." yanıtını verdi.

Abone ol

"Şehrin, çok acil çözümlere ihtiyacı var." diyen Ekrem İmamoğlu, "Bizim yeni bir alan üretmeye, 1 milyon daha nüfus yaratmaya değil, şu an mevcut olanı koordine etmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 33'üncü ilçe belediyesi ziyaretini Bahçelievler'e yaptı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile makamında görüşen İmamoğlu'na ilçenin durumuyla alakalı bir saatlik sunum yapıldı.

"Farklı çözümleri konuşmamız lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın grup toplantısında, "Kanal İstanbul aynı zamanda kentsel dönüşümdür" açıklaması sorulan İmamoğlu şu yanıtı verdi: Ben, öyle değerlendirmediğimi söyledim zaten. Bir kentsel dönüşüm değildir. Şehrin, çok acil çözümlere ihtiyacı var. Bizim ne zaman depremle karşılaşacağımız belli değil. Farklı çözümleri konuşmamız lazım.

"1 milyon 300 bin konut stok fazlası var"

Şu an İstanbul'da 750 bine yakın, 1999 öncesinde inşa edilmiş bina bulunduğuna dikkat çeken İmamoğlu, önceliğin can güvenliği olduğunu vurguladı. 5 katın yerine 10 kat yapmanın asla çözüm olmayacağını ifade eden İmamoğlu, bazı binalarda güçlendirme yapmanın da imkanı olmadığını söyledi.

Konut sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Ben söylemiyorum, onlar söylüyor. Şu anda anahtar teslimi bekleyen, iskanı alınmış yeni konut sayısı, 700 bin. Şu an adresi boş, ama ikinci el ama sıfır ama iskanı alınmamış, 1 milyon 300 bin konut stok fazlası var. Dolayısıyla bizim yeni bir alan üretmeye, 1 milyon daha nüfus yaratmaya değil, şu an mevcut olanı koordine etmeye ihtiyacımız var.