Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı

Mübarek gece ve günlerin değişmez ikramı ve lezzeti olan kandil simiti tarifini sizler için hazırladık. Kandil simidi tarifi, ağzıda dağılan kolay ve uygun malzeme ile yapılan pratik tarif kandil simidi detaylı anlatımı ile haberimizde.

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Kandil simidi tarifi evde kolay malzemeli pratik kandil simidi yapıyoruz. Kangil günlerinin vazgeçilmezi olan kandil simidini pastaneden hazır almadan, evinizde en kolay malzemelerde yapabilirsiniz, hem de pastane tadında.

Kandillerin vazgeçilmezi olan tadıyla damaklarımızı şenlendiren kandil simidi tarifi, malzemeleri ve yapılışını sizler için hazırladık Pastaneden hazır almak yerine kandil simidinizi evde kendiniz yapın, sevdiklerinize dağıtın.

Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi:



• 1 yumurta sarısı



• 2 çorba kaşığı yoğurt



• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi



• 1. 5 çorba kaşığı şeker



• 1 tatlı kaşığı tuz



• 125 gram margarin



• Yarım çay bardağı sıvı yağ



• 2 çay kaşığı kabartma tozu



• 3 su bardağı un



Üzeri için;



• 1 yumurta beyazı



• Susam



• Çörek otu

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..

Mahlepli Kandil Simidi Tarifi:



• 4.5 su bardağı un



• 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin



• 1 çay bardağı sıvı yağ



• 1 yumurta



• 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt



• 1 paket kabartma tozu



• 1 tatlı kaşığı mahlep



• 1 tatlı kaşığı tuz



• 2 tatlı kaşığı şeker



Üzeri için;



• Yumurta



• Susam



Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.