HABER /  YEREL

Mezun olduğu okulu soydu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir okuldan, içinde 13 bin 740 lira bulunan kasa ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. Kısa sürede yakalanan hırsızlık şüphelisi S.Y.'nin (17), 2016 yılında aynı okuldan mezun olduğu belirlendi.

Abone ol

Olay, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde Varsak İlkokulu ve Ortaokulun'da meydana geldi. Okul aile birliğinin, içinde 13 bin 740 lira bulunan kasası ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı.

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonrası şüphelinin, aynı okuldan 2016 yılında mezun olan S.Y. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden S.Y., çaldığı kasayı bir seranın içine bıraktığını söyledi. Polis tarafından içindeki parayla birlikte bulunan kasa ve güvenlik kamera kayıt cihazı, okul görevlilerine teslim edildi.

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.Y.'nin, aynı mahalledeki başka bir iş yerinden kollektör ve kablo çaldığı da belirlendi.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen S.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar/TL Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde! 6.17'nin üstünü gördü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan açıklama! Erken seçime hazırız
Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesine kapıları kapattı! "Putin'in başka iş planları var"
Uzun süredir sessizdi! Cemil Çiçek'ten başkanlık açıklamaları
Bülent Arınç'tan bomba sözler 'KHK'lılar dağa mı çıksın'
Koronavirüs maskesi fiyatları uçmuştu! Bakan Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib şehidi Şükrü Elibol memleketine getirildi hamile eşi fenalaştı
Kaşıbeyaz konkordatodan çıktı! Oğlu şirketi ayırdı
Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul' sözlerine İmamoğlu'ndan yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir
Ay şöhretini kaybedecek! Dünya yörüngesinde yeni uydu bulundu
Hacet namazı nasıl kılınır 4 rekatlık hacet namazı kılınışı
Burçe Gürsel kimdir Rıfat Sarıcaoğlu'nun spermlerini mi çaldı?
Yorumlar