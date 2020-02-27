HABER /  YEREL

İdlib şehidi Şükrü Elibol memleketine getirildi hamile eşi fenalaştı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından dün haince şehit edilen Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un naaşı memleketi Samsun'a getirildi. Şehidin sekiz aylık hamile eşi fenalaştı, daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise yürekleri sızlattı.

Abone ol

 Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından haince düzenlenen hava saldırısında şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi askeri uçakla saat 12:00 sıralarında memleketi Samsun’a getirildi.

Çarşamba Havalima’nında düzenlenen törene, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Elibol’un cenazesi askeri uçaktan indirildikten sonra cenaze töreni için konvoy eşliğinde Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi’ne götürüldü.

 8 aylık hamile eşi fenalaştı

Şehidin 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol’un acı haber üzerine fenalaşması üzerine Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak gözlem altında tutulduğu belirtildi. 2 yıllık evli olan şehidin eşi Özlem Elibol'un 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar/TL Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde! 6.17'nin üstünü gördü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan açıklama! Erken seçime hazırız
Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesine kapıları kapattı! "Putin'in başka iş planları var"
Uzun süredir sessizdi! Cemil Çiçek'ten başkanlık açıklamaları
Bülent Arınç'tan bomba sözler 'KHK'lılar dağa mı çıksın'
Koronavirüs maskesi fiyatları uçmuştu! Bakan Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Kaşıbeyaz konkordatodan çıktı! Oğlu şirketi ayırdı
Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul' sözlerine İmamoğlu'ndan yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir
Ay şöhretini kaybedecek! Dünya yörüngesinde yeni uydu bulundu
Hacet namazı nasıl kılınır 4 rekatlık hacet namazı kılınışı
'Karım hamile' demedi darp etti mahkemeden hapis cezasını yedi
2020 okul tatilleri ara tatil ne zaman hangi ayda başlıyor?
Yorumlar