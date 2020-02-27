İdlib şehidi Şükrü Elibol memleketine getirildi hamile eşi fenalaştı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından dün haince şehit edilen Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un naaşı memleketi Samsun'a getirildi. Şehidin sekiz aylık hamile eşi fenalaştı, daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise yürekleri sızlattı.

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Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından haince düzenlenen hava saldırısında şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi askeri uçakla saat 12:00 sıralarında memleketi Samsun’a getirildi.

Çarşamba Havalima’nında düzenlenen törene, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Elibol’un cenazesi askeri uçaktan indirildikten sonra cenaze töreni için konvoy eşliğinde Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi’ne götürüldü.

8 aylık hamile eşi fenalaştı

Şehidin 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol’un acı haber üzerine fenalaşması üzerine Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak gözlem altında tutulduğu belirtildi. 2 yıllık evli olan şehidin eşi Özlem Elibol'un 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.