HABER /  YEREL

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kaldığı İmralı Adası'nda yangın çıktı

İMRALI ADASI'nda elektrik tellerinin rüzgar sonucu birbirine sürtmesi sebebiyle sabah saatlerinde yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangını, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa İI Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç anbean takip etti.

Abone ol

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve 8 mahkumun kaldığı İmralı Adası’nda, elektrik tellerinin teması sonucu çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

İmralı Adası’nın kuzeyinde, saat 08.00 sıralarında çıkan yangına, Yangın söndürme helikopteri, 12 arasöz, 42 itfaiye personeli, 1 dozer, İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığı'na ait kepçe ve adada görevli 150 personel tarafından müdahale edildi.

Yangın ancak saat 13.00 sıralarında kontrol altına alınabildi. Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa İI Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da İmralı Adası’na giderek, yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının çevre aydınlatması için kullanılan elektrik direklerindeki tellerin şiddetli lodosun etkisiyle birbirine temas etmesi sonucu çıktığı belirtildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Balıkesir'de kahvehanede Meral Akşener'e şok tepki
CHP başörtülüyü İstanbul'a il başkan yardımcısı yaptı ama fotoğrafa almadı!
Dolar/TL Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde! 6.17'nin üstünü gördü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan açıklama! Erken seçime hazırız
Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesine kapıları kapattı! "Putin'in başka iş planları var"
Uzun süredir sessizdi! Cemil Çiçek'ten başkanlık açıklamaları
ÖNCEKİ HABERLER
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı
İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu
Mezun olduğu okulu soydu
İdlib şehidi Şükrü Elibol memleketine getirildi hamile eşi fenalaştı
Kaşıbeyaz konkordatodan çıktı! Oğlu şirketi ayırdı
Kandil mesajı 2020 resimli Regaib Kandili tebrik sözleri
Yorumlar