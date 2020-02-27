PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kaldığı İmralı Adası'nda yangın çıktı

İMRALI ADASI'nda elektrik tellerinin rüzgar sonucu birbirine sürtmesi sebebiyle sabah saatlerinde yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangını, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa İI Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç anbean takip etti.

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve 8 mahkumun kaldığı İmralı Adası’nda, elektrik tellerinin teması sonucu çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

İmralı Adası’nın kuzeyinde, saat 08.00 sıralarında çıkan yangına, Yangın söndürme helikopteri, 12 arasöz, 42 itfaiye personeli, 1 dozer, İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığı'na ait kepçe ve adada görevli 150 personel tarafından müdahale edildi.

Yangın ancak saat 13.00 sıralarında kontrol altına alınabildi. Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa İI Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da İmralı Adası’na giderek, yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının çevre aydınlatması için kullanılan elektrik direklerindeki tellerin şiddetli lodosun etkisiyle birbirine temas etmesi sonucu çıktığı belirtildi.