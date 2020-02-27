CHP başörtülüyü İstanbul'a il başkan yardımcısı yaptı ama fotoğrafa almadı!

Başörtülü bir isim olan Kevser Cevahir, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu. Ancak İl Başkanlığı'nın paylaştığı yönetim kurulu fotoğrafında Cevahir'e yer verilmedi. Acaba neden?

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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını gerçekleştirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ın Twitten hesabından yeni yönetimin toplu halde fotoğrafı yayınlandı. Ancak o fotoğrafta bir eksik vardı. CHP yönetimine giren ilk başörtülü olarak lanse edilen Kevser Cevahir, yöne yönetim kurulunda İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilse de toplu fotoğrafta yer almadı. Fotoğraftaki bu ayrıntı dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Yeni yönetimde ilk defa uygulanacak

CHP, İstanbul’da ilk defa eğitim, örgütlenme ve yerel yönetim politikaları alanlarında koordinatör başkan yardımcılığı görevi oluşturarak bu alanlarda 3 bölgede sorumlular belirledi. CHP’nin İstanbul’daki yeni il yönetiminde 26 yaşındaki Oğuz Kemal Yakar il sekreterliği görevine; Ecz. Dr. Hale Özcömert Coşkun da başkan vekilliği görevine getirildi.

Bingöllü olan Kevser Celayir, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Aynı zamanda Zazaca ve Kürtçe eğitimi veriyor.

Sosyal Politikalardan sorumlu ama fotoğrafta yok

CHP yönetimine giren ilk başörtülü isim olarak reklamı yapılan Kevser Cevahir, yeni yönetim kurulunda "Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı" olarak görevlendirildi. Ancak Cevahir, il başkanlığının paylaştığı fotoğrafta yer almadı. İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Sadece başörtülü olduğu için değil, bilgi ve birikimi nedeniyle Kevser hanımı yönetime aldım. Sadece başörtülü olduğu için yönetimde yer aldığını düşünmek, onun birikimine haksızlık olur" demişti. Ancak Cevahir, il başkanlığının paylaştığı yönetim kurulu fotoğrafında yer almadı.