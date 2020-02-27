Deniz Baykal tehdit mi edildi AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı

Oğlu üzerinden tehdit edildiğini geçen günlerde açıklayan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da aynı durumla karşılaşmış olabileceğini söylemişti. Elitaş konuya dair yeni bir açıklama yaptı.

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11 yıl önce oğlu üzerinden tehdit edildiğini açıklayan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, konuya dair yeni bir açıklama yaptı. Tehdit eden şahısları o sırada ilk kez gördüğünü, o yüzden isimlerini hatırlayamayacağını belirten Elitaş, “Sayın Baykal istifa ettiği gün, ‘istifa ediyorum, beni okyanus ötesinden aradılar ve kendilerinin bu işe dahil olmadıklarını ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum.’ konuşmasını yapmıştı. Sayın Baykal şu anda zihninde kimlerin olduğunu ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum.” dedi.AK Partili Mustafa Elitaş, A Haber’de Memleket Meselesi programına katıldı.

Çok büyük bir fark vardır

“Sayın İlker Başbuğ bir televizyon programındaki konuşmasında ; ‘26 Haziran gecesi çıkan yasada, Kayseri'deki ışık evleri davaları ile Erzincan davalarının önü kesilmiştir.’ demişti.” hatırlatmasında bulunan Elitaş, “Kayseri ışık evleri davasında 3 astsubay ve 4 sivil şahsın gözaltına alınma kararı verilmişti. Fakat Mart 2009'da gözaltına alma kararı çıktığında, kişilerin yurt dışına kaçtığının bilgisi alınmıştı. İlker Başbuğ'un söyledikleri ile ortadaki gerçeklerin arasında çok büyük bir fark vardır.” dedi.

İlişkilerini yüzbaşı ve binbaşı üzerinden kurarlardı

Elitaş, “Ek olarak oğlum üzerinden tehdit edilmenin arasından 11 yıl geçti. Kişiler hayatımda ilk kez gördüğümüz şahıslar olması sebebiyle isimlerini hatırlamam mümkün değildir. Bu kişiler ilk kez TBMM'ye gelmişlerdi, daha öncesinden ilişkilerini yüzbaşı ve binbaşı üzerinden kurarlardı.” ifadelerini kullanarak konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bu kanun tasarısının kabulünden 11 ay-11 gün sonra Sayın Baykal CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırıldı. Sayın Baykal'ın istifa ettiği gün, ‘istifa ediyorum, beni okyanus ötesinden aradılar ve kendilerinin bu işe dahil olmadıklarını ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum.’ konuşmasını yapmıştı. Sayın Baykal şu anda zihninde kimlerin olduğunu ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum.”