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Derbi sonrası Falcao'ya Milli Takım'dan teklif

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinde penaltıdan gol atan Radamel Falcao, yeniden Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giymeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, 21 yıl sonra Kadıköy’de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde penaltıdan ağları sarstı ve ortaya koyduğu performansla otoritelerden tam not aldı.

Milli Takım'a çağrılacak
Tecrübeli forvetin ortaya koyduğu mücadele, Kolombiya’da da büyük ses getirdi. Ülke basınında Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz’un onu en yakın zamanda aday kadroya çağıracağı yazıldı.

Tecrübesinden yarlanacak
Milli Takım formasını en son 29 Haziran 2019’da Şili’ye karşı giyen Radamel Falcao, ülkesinin Copa America’dan elenmesine engel olamamıştı. Teknik Direktör Queiroz’un yeni bir takım inşa etmeye çalıştığı ancak Falcao’nun tecrübesinden yararlanmak istediği yazıldı.

Derbi performansı dikkat çekici
Öte yandan Falcao’nun kariyerindeki derbi performansı da dikkat çekti. River Plate’le Boca’ya, A.Madrid’le R.Madrid’e, Porto’yla Benfi ca’ya ve Monaco’yla Nice’e gol atan Falcao, Galatasaray’da da F.Bahçe’yi boş geçmedi.

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