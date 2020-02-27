Liverpool'dan rekor ciro! Tam 699 milyon dolar

LİVERPOOL, mali açıdan bir hayli rahatlamış durumda. Şampiyonluk yolunun sonuna doğru yaklaşan Kırmızılar, 54 milyon dolar vergi öncesi kar etti. Hem mali açıdan hem de ligde yakaladığı başarılarla herkes tarafından imrenilen kulüp oldu.

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İngiltere Premier League'de şampiyonluk için son basamağa yaklaşan Liverpool, rekor ciro ile vergi öncesi kâr açıkladı. Son yılın mali hesaplarına göre Kırmızılar, 553 milyon Pound (699 milyon Dolar) ciro ve 42 milyon Pound (54 milyon Dolar) vergi öncesi kâr etti.

Transferlere rağmen ciroyu katladı

Liverpool'da Mayıs 2019'da biten mali yıl hesaplamalarına göre, İngiltere Premier League 2.'liği ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelirleri katladı. Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho ve Xherdan Shaqiri için 288 milyon Dolar ödenmesine ve aralarında Muhammed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino ile takım kaptanı Jordan henderson'ın da olduğu oyuncularla yeni sözleşme imzalanmasına karşın gelirlerini bir önceki yıla göre büyük oranda artırdı.

Liverpool'un 2018-19 sezon cirosu 553 milyon Pound oldu. Kırmızıların vergi öncesi kârı ise 54 milyon Dolar olarak gerçekleşti.

Antrenman sahasına 56 milyon dolar harcama

Liverpool, Kirkby'da yapımı devam eden ve Haziran ayında bitmesi beklenen kulübün antrenman sahasının yenilenmesine 56 milyon Dolar da harcayacak.

Gelirlerini katladığı bazı alanlar şöyle

İngiliz kulübü yayın gelirlerini 41 milyon Pound'dan 261 milyon Pound'a(337 milyon Dolar), ticari gelirlerini 34 milyon Pound'dan 1888 milyon Pound'a (243 milyon Dolar) ve maç günü gelirlerini de 3.5 milyon Pound'dan 84 milyon Pound'a (108 milyon Dolar) çıkardı.