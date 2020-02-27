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İşte İstanbul'da gece vapuru seferlerinin güzergahları İmamoğlu tarihi duyurdu

İSTANBUL'da şehiriçi hatlar için geçerli gece vapur seferleri başlıyor. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seferlerin cuma günü başlayacağını duyurdu. Seferler, Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden yapılacak.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gece vapur seferlerinin cuma günü başlayacağını duyurdu. Seferler,  Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden yapılacak.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gece vapur seferlerinin başladığını duyurarak, ''Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu cuma...'' açıklamasını yaptı.

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