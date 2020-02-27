Erdoğan'dan Hüsnü Mübarek için çarpıcı sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün ölen Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan "Soyadı Mübarek ama...Öldü. Kimse kalıcı değil" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu. Erdoğan geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

Erdoğan “Dün Hüsnü Mübarek... Soyadı Mübarek ama... Öldü. Kimse kalıcı değil. İster mütevazi köyünde olsun ister dünya çapında olsun bu kişilerden geriye sadece yaptıkları hizmetler kalmıştır. 'Eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözü hepimizin temel ilkesi olmalıdır." dedi.