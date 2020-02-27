HABER /  EKONOMİ

Ünlü restoran Kaşıbeyaz konkordatodan çıkmayı başardı

2018 yılının eylül ayında maddi sıkıntılar sebebiyle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat eden Kaşıbeyaz bugün verilen mahkeme kararı ile  konkordatodan çıktı.

Abone ol

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz: “Tüm bu süreç boyunca 7 şubede, yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlamaya devam ettik. Kaliteden ödün vermeden misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verdik. Baklava imalathanemizi, yeniden üretim yapmak üzere açtık” diyor.

Kaşıbeyaz'ın biri Ankara'da dördü İstanbul'da toplam 5 restoranı bulunuyor.

Oğlu restoranı ayırdı

Kaşıbeyaz’ın sahibi Ahmet Kaşıbeyaz konkordato başvurusu yaptı ama oğlu Ali Suat Kaşıbeyaz, yeni şirket kurarak Yeniköy Kaşıbeyaz’ı şirketten ayırdı. Haziran ayında bir de çatı şirket kurdu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Deniz Baykal tehdit mi edildi AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı
Balıkesir'de kahvehanede Meral Akşener'e şok tepki
CHP başörtülüyü İstanbul'a il başkan yardımcısı yaptı ama fotoğrafa almadı!
Dolar/TL Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde! 6.17'nin üstünü gördü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan açıklama! Erken seçime hazırız
Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesine kapıları kapattı! "Putin'in başka iş planları var"
ÖNCEKİ HABERLER
Derbi sonrası Falcao'ya Milli Takım'dan teklif
Erdoğan'dan Hüsnü Mübarek için çarpıcı sözler!
12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Regaib Kandili namazı
Mario Lemina'nın son durumu hakkında açıklama
Liverpool'dan rekor ciro! Tam 699 milyon dolar
Bugün ne kandili var Diyanet kandil 2020 tarihleri listesi
Yorumlar