ABD'den şehit twiti! Bari parasını ödediğimiz F35'leri verin vicdansızlar

AMERİKA Birleşik Devletleri Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden İdlib şehitleri için başsağlığı twiti attı, altına F-35 ve Patriotlar için yorum yağdı.

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Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri dün Ankara'da devam ederken İdlib'den 2 askerin şehit olduğu haberi geldi. Bu haber sonrası Amerikan Büyükelçiliği twitter hesabı üzerinden şu mesajı attı:



-"Dün İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz"

Dün #İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz. — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 27, 2020

Bari F-35'leri verin vicdansızlar

ABD elçiliğinin 'Türkiye'nin yanındayız' twitinin altına yorum yağdı. Kullanıcılar, parasını ödediğimiz F,35'leri hatırlatırken patriot vermediniz diyenler de oldu. İşte o twitlerden bazıları:







