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ABD'den şehit twiti! Bari parasını ödediğimiz F35'leri verin vicdansızlar

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AMERİKA Birleşik Devletleri Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden İdlib şehitleri için başsağlığı twiti attı, altına F-35 ve Patriotlar için yorum yağdı.

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Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri dün Ankara'da devam ederken İdlib'den 2 askerin şehit olduğu haberi geldi. Bu haber sonrası Amerikan Büyükelçiliği twitter hesabı üzerinden şu mesajı attı:

-"Dün İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz"

Bari F-35'leri verin vicdansızlar
ABD elçiliğinin 'Türkiye'nin yanındayız' twitinin altına yorum yağdı. Kullanıcılar, parasını ödediğimiz F,35'leri hatırlatırken patriot vermediniz diyenler de oldu. İşte o twitlerden bazıları:



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